Выставка «Мир высокой акварели» откроется в Москве

Пресс-служба Галереи классической фотографии

Галерея классической фотографии представляет Международный арт-фестиваль «Мир высокой акварели».

Посетители увидят работы 150 художников-акварелистов из 40 стран. Более 200 картин прибыло в галерею из России, Германии, Чехии, Греции, Италии, Франции, Колумбии, Швеции, Пакистана и других стран.

Среди российских участников выставки главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, представитель московского течения акварелистов Илья Ибряев, а также Елена Базанова, Ольга Литвиненко, Юрий Ломков, Константин Стерхов, Сергей Курбатов.

Гости фестиваля смогут также принять участие в образовательной программе, которая включает акварельные мастер-классы, бесплатные джемы от мировых художников, общение с авторами, ярмарку художественных материалов, благотворительный аукцион и лотерею с призами.

Выставка открыта со 2 по 17 октября, сообщает пресс-служба галереи.

До 5 декабря Дарвиновский музей зовет посетителей на VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Свои работы предоставили около пятидесяти фотографов из России, Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Швеции, Германии, Филиппин и Таиланда. Всего зритель увидит более 100 новых подводных фотографий, сделанных в разных морях и океанах, озерах и реках планеты.