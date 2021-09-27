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«Воздух станет суше»: синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Анастасия Волоснова

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Погода в Москве
Город
«Воздух станет суше»: синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Дневная температура воздуха в течение недели в Москве не превысит плюс 14 градусов. Синоптики считают, что погода не будет резко меняться.

В ночь на вторник, 28 сентября, столбики термометров опустятся до 5-7 градусов тепла, а днем — до 10–12 градусов. Скорость ветра составит десять метров в секунду, осадки ожидаются.

При этом в среду, 29 сентября, воздух в Москве станет суше, но температура не изменится. В четверг, 30 сентября ветер поменяет направление на северо-западное, но дожди также не ожидаются.

В пятницу, 1 октября, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Потепление сохранится до субботы, 2 октября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала о погоде в последнюю неделю сентября. По ее словам, жителей Московского региона ожидает теплая погода — с температурными показателями, превышающими климатическую норму.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Позднякова отметила, что в этот период не прогнозируется осадков, а в середине недели из-за облаков выглянет солнце. При этом особого тепла жители Москвы и области не ощутят, ведь антициклон, пришедший с севера, окажется холодным.

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