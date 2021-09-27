«Все ближе к краю»: Европе предрекли катастрофическую зиму из-за нехватки газа

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

В последние две недели в Европе резко выросли цены на газ. Изменение цен также сказывается на стоимости электричества. Как пишет шведское издание Svenska Dagbladet, это может привести к серьезным последствиям.

Сокращение поставок газа со стороны России «является основной причиной проблем». Такое мнение выразил консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд. Объем транзитных мощностей на октябрь, забронированный Москвой, очень мал. Задержка запуска «Северного потока — 2» также усугубляет данное положение.

— Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой. Мы все ближе и ближе подходим к краю, — заявил эксперт.

Кроме этого, проблемой европейской энергетики стала зависимость от погоды. Это связано с тем, что в Европе распространены ветряные и гидроэлектростанции. Важную роль сыграло снижение поставок газа в США, так как большую часть скупила Бразилия.

Месяц назад в Европе расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября она выросла до исторического рекорда — более 960 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости.

Посол РФ в ФРГ в понедельник, 27 сентября, выразил надежду на то, что результаты выборов не повлияют на «Северный поток — 2». По его словам, Германия пока не может обойтись без газа во время перестройки своей энергетической системы.