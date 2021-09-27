Посол РФ в ФРГ ожидает, что результаты выборов не повлияют на «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

На эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» не должны повлиять результаты выборов в Германии, потому что газ крайне востребован немецкими потребителями. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

— Что касается «Северного потока - 2», то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом, — рассказал он ТАСС.

По словам дипломата, Германия пока не может обойтись без газа во время перестройки своей энергетической системе. Через российский гахопровод топливо поставляется на крайне выгодных условиях, а немецкие потребители охотно его покупают.

Нечаев отметил, что Россия всегда выполняла свои обязательства, а сотрудничество в энергетической сфере между РФ и Германией является успешным проектом, доказывающим это десятилетиями.

— У России и Германии много общих интересов и на других перспективных направлениях, таких как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, охрана окружающей среды, защита климата. Взаимовыгодное сотрудничество - лучшее лекарство от конфронтации и, уверены, именно за ним будущее российско-германских отношений, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что по итогам предварительного голосования в бундестаг самой популярной стала социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,4 процента голосов. На втором месте находится Христианско-демократический и христианско-социалистический союзы (ХДС/ХСС), набравший 25,1 процента.

Эти выборы стали рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.