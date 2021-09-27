Опубликованы предварительные результаты выборов в бундестаг

Фото: Pixabay

По итогам предварительного голосования в бундестаг самой популярной стала социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,4 процента голосов. На втором месте находится Христианско-демократический и христианско-социалистический союзы (ХДС/ХСС), набравший 25,1 процента. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в ЦИК ФРГ.

На третьем месте находится партия «Зеленые» с 13,8 процента голосов, передает РИА Новости.

До этого заместитель председателя консервативного блока ХДС/ХСС Гитта Коннеман заявила, что выборы в бундестаг для фракции стали настоящей катастрофой, которая должна понести за собой «кадровые последствия».

На выборах в Баварии при этом лидирует Христианско-социальный союз Баварии (ХСС) — пока у него 33,1 процента голосов.

Партия представляет в регионе блок ХДС/ХСС. В остальной ФРГ его представляет другое политическое объединение Христианский демократический союз (ХДС).

По сравнению с предыдущими выборами 2017 года, блок пока потерял восемь процентов голосов в Баварии. Это связано с общим падением его рейтинга в стране, но в регионе он, вероятно, останется в лидерах.

Эти выборы стали рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.