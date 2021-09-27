«Обидно»: Ангелина Вовк пожаловалась на размер пенсии

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Телеведущая Ангелина Вовк призналась, что она продолжает работать, так как пенсия слишком маленькая. Она пояснила, что 47 тысяч рублей ей не хватает на полноценную жизнь и отдых.

Она пояснила, что не любит бесплатные туристические путевки, так как ее смущает внимание и публичность. По этой причине она работает, чтобы обеспечить себе возможность путешествовать.

— Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки России. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. Ездить куда-то не могу, — отметила звезда.

Вовк добавила, что она делает накопления, однако ведет их в рублях, из-за чего средства быстро тратятся, приводятся ее слова в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

До этого Ангелина Вовк ответила на вопросы о свадьбе с певцом Юлианом. Оказалось, что она не исключает такой возможности. В компании артиста ее заметили на съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», где Юлиан постоянно ухаживал за телеведущей и оказывал ей всяческие знаки внимания. Сама Вовк не скрывала, что ей льстят ухаживания певца.