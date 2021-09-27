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Песков: В России должна быть только одна должность президента

Полина Долганова

Общество
Песков: В России должна быть только одна должность президента
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к тому, что некоторые главы российских субъектов имеют статус президента, однако в будущем в этом вопросе желательно достигнуть единообразия. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна, — заявил он.

Представитель Кремля также добавил, что Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, однако это не должно становиться навязчивой идеей, которая влияет на продуктивность работы, передает ТАСС.

Такую позицию Песков выразил, комментируя законопроект о региональной власти во исполнение Конституции, который был внесен в Государственную думу в понедельник, 27 сентября. В частности, один из пунктов закона устанавливает, что сроки полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний ограничиваются пятью годами.

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