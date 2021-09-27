Педагог по вокалу объяснил, почему Бузовой лучше петь под фонограмму

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Педагог по вокалу Андрей Юрец заявил, что Ольга Бузова исполняла песню Аллы Пугачевой в шоу «Дуэты», используя фонограмму. При этом, зрители на экране могли видеть пометку«Живой звук».

— Это на 99 процентов фонограмма, но, на мой взгляд, это даже неплохо, — отметил Андрей Юрей в комментарии «360».

По словам эксперта, многие зарубежные артисты выступают под фонограмму. Это распространенная практика, особенно, если исполнитель не обладает широким диапазоном.

При этом Андрей Юрец отметил, что Ольга довольно неплохо справилась с непростой песней. По его словам, певица значительно улучшила свои вокальные навыки за время многочисленных выступлений на различных шоу.

До этого певец Валерий Меладзе оценил возможность спеть дуэтом с Моргенштерном. Артист оценил эту идею скептически, отметив, что они вывступают в разных стилях.