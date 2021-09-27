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Диетолог рассказала, какой продукт поможет восстановить иммунитет

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, какой продукт поможет восстановить иммунитет
Фото: РИА Новости

Поддерживать сильный иммунитет помогает морская капуста, так как в ней содержится много йода. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

Она пояснила, что морскую капусту можно употреблять в любой прием пищи. Кроме того, данный продукт можно есть как самостоятельно, так и в виде гарнира к мясу. По словам специалиста, морскую капусту также можно есть в сушеном виде.

— Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета. Это сделает наш организм более устойчивым при сопротивлении недугам, — отметила Мойсенко.

Мойсенко уточнила, что во многих регионах России не хватает в воде йода, который важен для работы щитовидной железы. В осенний период простуд рекомендуется поддерживать иммунитет такими полезными продуктами, как морская капуста, добавила врач в интервью радио Sputnik.

При этом эффективным способом борьбы с сильной головной болью является острая пища. Об этом рассказал врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, что острая еда, даже с содержанием красного перца чили, оказывает благоприятное воздействие на работу болевых рецепторов.

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