Андрей Бочкарев: Образовательную инфраструктуру возведут на территории промзоны «Кирпичные улицы»

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора, жилой комплекс Семёновский Парк Карта всех событий

Детский сад на 145 мест и начальную школу построят на части реорганизуемой территории промзоны «Кирпичные улицы» в столичном районе Соколиная гора. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы уделяем большое внимание взаимодействию с инвесторами по вопросам строительства социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. Особенно активно развиваем бывшие промзоны. Так, Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство объектов образования на части реорганизуемой территории производственной зоны «Кирпичные улицы» на востоке столицы. Застройщик возведет начальную школу для 120 детей и детский сад на 25 мест, — рассказал заммэра.

По словам владельца компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Сергея Шумея, объекты образовательной инфраструктуры возведут в рамках второй очереди строительства жилого квартала «Семеновский парк».

— В этом районе, на Вольной улице, мы также построили детский сад на 205 мест, сейчас завершается его передача городу. Строительство жилого квартала является частью плана по развитию и обновлению района Соколиная гора, — уточнил Сергей Шумей.

27 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице Вольной в столице. Во время осмотра объекта глава города встретился с будущими воспитателями, которые являются призерами чемпионата WorldSkills в компетенции «Дошкольное воспитание».