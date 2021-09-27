Эксперт рассказал, какую опасность для детского организма несет новый штамм коронавируса

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Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев отметил необходимость защиты детей от колронавирусной инфекции при помощи вакцинации. По его словам, штамм Дельта можеть нанести серьезный вред детскому организму.

Специалист подчернкул, что произошла мутация вируса и дети начинают болеть коронавирсной инфекций все чаще.

- Ковид не трогает детские легкие, но поражает центральную нервную систему. Эти поражения носят характер резкого старения детской нервной системы, - подчеркнул он в комментарии ОСН.

Также среди негативных последствий специалситы часто отмечают поражение желудочно-кишечного тракта и почек.

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в России могут сделать только люди старше 18 лет. В ближайшее время стартуют испытания новой вакцины под названием «Бетувакс-ков-2», они будут проходить в нескольких научных центрах.