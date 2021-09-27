Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, какую опасность для детского организма несет новый штамм коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, какую опасность для детского организма несет новый штамм коронавируса
Фото: unsplash

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев отметил необходимость защиты детей от колронавирусной инфекции при помощи вакцинации. По его словам, штамм Дельта можеть нанести серьезный вред детскому организму.

Специалист подчернкул, что произошла мутация вируса и дети начинают болеть коронавирсной инфекций все чаще.

- Ковид не трогает детские легкие, но поражает центральную нервную систему. Эти поражения носят характер резкого старения детской нервной системы, - подчеркнул он в комментарии ОСН.

Также среди негативных последствий специалситы часто отмечают поражение желудочно-кишечного тракта и почек.

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в России могут сделать только люди старше 18 лет. В ближайшее время стартуют испытания новой вакцины под названием «Бетувакс-ков-2», они будут проходить в нескольких научных центрах.

КоронавирусДетиВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте