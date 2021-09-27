Испытания новой вакцины от коронавируса начнутся в России

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Министерство здравоохранения выдало разрешение на старт клинических исследований нового российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась в понедельник, 27 сентября, в государственном реестре.

Новая вакцина от COVID-19 будет называться «Бетувакс-Ков-2».

Вакцину разработала компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Уточняется, что испытания будут проводить несколько научных центров: Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева, компания «Медицинский центр «Экобезопасность» и «Центр профессиональный медицины» в Перми.

Как рассказали в компании «Бетувакс», вакцина сделана из наночастиц, которые способны имитировать коронавирусную инфекцию, но не могут инфицировать млекопитающих.

Первая и вторая фазы испытаний пройдут с 27 сентября по 31 августа следующего года, передает РИА Новости.

Изначально в России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н» — 26 августа.

Сообщалось, что этот препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Об этом говорится в инструкции по применению новой вакцины.