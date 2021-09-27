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Историк Соколов разрыдался после отказа суда смягчить приговор

Илья Ашуров

Происшествия
Историк Соколов разрыдался после отказа суда смягчить приговор
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Суд в Санкт-Петербурге отказался смягчать приговор историку Олегу Соколову, который ранее был приговорен к 12,5 годам колонии строго режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

В ходе судебного заседания Соколов разрыдался, говоря о том, что больше никогда не увидится со своими дочерьми.

— Дочки мои хорошие, я их так люблю. Я хочу, чтобы они знали, что если их папа потерял голову, то потому, что он не смог стерпеть оскорбления моих маленьких прекрасных дочек. Мы с вами, может быть, больше никогда не свидимся, — сказал убийца.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Также он обвинил журналистов, которые освещали судебное разбирательство и ход следствия, в смерти своего отца. Представители СМИ якобы «несли всякий бред», что привело к ухудшению здоровья пожилого человека.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

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