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Италия планирует рассмотреть внесение «Спутника V» в систему ковид-сертификатов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Италия планирует рассмотреть внесение «Спутника V» в систему ковид-сертификатов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения «Спутника V» в систему ковид-сертификатов. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов.

До этого идею сертификации «Спутника V» выдвигал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках мероприятий стран «Группы двадцати».

— Министр иностранных дел Лавров, который был здесь месяц назад, на встрече с премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это ограничение прав наших дипломатов и не только, — отметил посол.

По его словам, председатель совета министров Италии Марио Драги пообещал рассмотреть такое предложение.

Также Сергей Разов заключил, что весной 2021 года был подписан меморандум о сотрудничестве римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает ТАСС.

В понедельник, 27 сентября, в государственном реестре появилась информация, что Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на старт клинических исследований нового российского препарата для вакцинации от COVID-19.

Новая вакцина против коронавируса будет называться «Бетувакс-Ков-2».

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