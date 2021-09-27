Италия планирует рассмотреть внесение «Спутника V» в систему ковид-сертификатов

Итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения «Спутника V» в систему ковид-сертификатов. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов.
До этого идею сертификации «Спутника V» выдвигал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках мероприятий стран «Группы двадцати».
— Министр иностранных дел Лавров, который был здесь месяц назад, на встрече с премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это ограничение прав наших дипломатов и не только, — отметил посол.
По его словам, председатель совета министров Италии Марио Драги пообещал рассмотреть такое предложение.
Также Сергей Разов заключил, что весной 2021 года был подписан меморандум о сотрудничестве римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает ТАСС.
В понедельник, 27 сентября, в государственном реестре появилась информация, что Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на старт клинических исследований нового российского препарата для вакцинации от COVID-19.
Новая вакцина против коронавируса будет называться «Бетувакс-Ков-2».