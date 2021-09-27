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Выставка «О тишине» откроется в галерее «Богородское»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «О тишине» откроется в галерее «Богородское»
Фото: pixabay.com

Галерея «Богородское» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет персональную выставку Дмитрия Горелышева «О тишине».

Посетители увидят сдержанный и лаконичный проект. Фотография для автора — способ фиксации впечатлений, которые не получается передать словами или графикой. Содержание этих изображений не литературно, оно проявляется через цельное состояние пространства: ритмы, соотношение масс, текстуры, свет и тень.

Серия о поиске визуальной тишины — состояния покоя, ощущения содержательной пустоты — заставит остановиться и задуматься.

На выставке представлено столько фотографий, сколько умещается на одну пленку, — выжимка из сделанного за пять лет.

Выставка открыта с 3 по 29 октября, сообщается на сайте галереи.

Галерея современного искусства 30/7 29 сентября откроется в центре Москвы. Первой ее выставкой станет экспозиция «Переживание места», где представлены работы современных художников.

Посетители окажутся в атмосфере современного искусства, созданного Ладой Учаевой, Василисой Лебедевой, Марией Романовой, Настей Кузьминой, Надей Петровой, Светланой Холлис, Полиной Сурововой. Также на выставке представлены произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина. Пространство выставки будет поделено на восемь зон, где в каждой будет представлен один из художников.

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