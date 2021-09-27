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Путин заявил о необходимости использовать опыт пандемии коронавируса в будущем

Виктория Сикерина

Общество
Путин заявил о необходимости использовать опыт пандемии коронавируса в будущем
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что полученный за время пандемии коронавируса опыт необходимо использовать в будущем при создании алгоритма действий в случае повторения подобных ситуаций. Такую идею он выдвинул в понедельник, 27 сентября, на заседании Совета безопасности России.

Лидер государства отметил, что массовое распространение COVID-19 в прошлом году заставило все страны мира ввести общественные ограничения, закрыть границы и снизить деловую активность.

— Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ, — подчеркнул Владимир Путин.

Однако он назвал действия властей эффективными и быстро принятыми.

— Но нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме, — цитирует слова президента РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились совместно принимать меры в ответ на размещение войск НАТО на Украине.

По словам белорусского президента, НАТО создает на украинской территории фактические базы под видом учебных центров.

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