Иностранцы подали почти 30 тысяч заявок на вакцинные туры в России

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Российские туроператоры получили почти 30 тысяч заявок на вакцинные туры. Желание вакцинироваться российским препаратом от коронавирусной инфекции изъявили многие иностранцы, рассказал директор ассоциации «Турпомощи» Александр Осауленко.

— Год назад интерес к нашей вакцине был достаточно большой и заявок туроператоры получали много. По различным оценкам, от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25–30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме, — передает РИА Новости слова Осауленко.

Сейчас «Турпомощь» совместно с Минздравом РФ, Ростуризмом и МИД формирует комитет для решения возникающих организационно-технических вопросов. Планируется, что иностранцы во время тура смогут не только вакцинироваться, но и путешествовать по России.

Сан-Марино, Сербия и Венгрия уже восстанавливают въездной туристический сегмент для вакцинации российским препаратом.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские путешественники теперь могут сделать прививку от коронавируса в Европе в рамках вакцинного тура.