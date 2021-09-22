Россиянам рассказали, как будут работать вакцинные туры в Европу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские путешественники теперь могут сделать прививку от коронавируса в Европе в рамках вакцинного тура. «Вечерняя Москва» разбиралась, кому интересна такая услуга, сколько это будет стоить и есть ли перспективы у вакцинного туризма.

В Сербию — дешево, в Германию — за одну поездку

Вакцинация за границей начинает пользоваться большим спросом у россиян, заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он отмечает, что наиболее популярные страны — Германия и Сербия.

— Туркомпании предлагают вакцинные туры, например, в Сербию или Германию. Первый вариант удобен тем, что не нужно получать визу — достаточно сделать ПЦР-тест за 48 часов. Вакцинные туры в Германию дороже, однако там можно привиться однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson. Это удобно для тех, кто не имеет возможности приехать два раза, — сообщил собеседник «ВМ».

Глава транспортного комитета АТОР отмечает, что путевки в Сербию трехдневные. В этой стране можно привиться только двухкомпонентной вакциной: на выбор предлагаются Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Сербию придется посетить два раза, стоимость каждой из поездок начинается от 21 тысячи, с перелетом — от 50 тысяч. Также предлагаются услуги сопровождающих гидов и врачебные консультации.

Горин отмечает, что поездка в Германию обойдется дороже: в цену путевки не включены перелет и проживание.

— В Германии стоимость вакцинных туров выше. Для двухкомпонентной вакцины — по 50 тысяч рублей за дозу. Однокомпонентная будет стоить 75 тысяч. Высокая цена связана с необходимостью заключения медицинского контракта и медицинского приглашения: Германия для туризма пока не открыта, — рассказывает собеседник «ВМ».

По словам специалиста, вакцинный туризм предлагают туроператоры, занимающиеся медицинскими или экскурсионными турами в Европу. Например, в Германии иностранцы могут вакцинироваться только в рамках организованного тура.

Будет востребовано

Глава транспортного комитета АТОР прогнозирует: вакцинный туризм будет и дальше пользоваться спросом.

— Услуга будет популярна: 67 стран в мире признали нашу вакцину, однако ВОЗ в очередной раз отложила ее сертификацию, и непонятно, когда это произойдет. Для свободного путешествия по Европе туристы предпочитают прививаться зарубежной вакциной, — рассказывает Горин.

Эксперт также отмечает, что многие российские туристы летят в Европу для ревакцинации. Как правило, эти люди раньше вакцинировались «Спутником», а теперь хотят привиться западной вакциной, чтобы свободно путешествовать, рассказывает эксперт.

По словам Горина, вакцинный туризм интересен не только туристам.

— Вакцинация в Европе пользуется спросом у людей, которые хотят навестить родственников, едут туда на учебу или по рабочим вопросам, — рассказывает глава транспортного комитета АТОР.

Наиболее популярная у туристов вакцина — Pfizer. Те, у кого нет времени приезжать в другую страну дважды, выбирают однокомпонентный препарат Johnson & Johnson, отмечает специалист. По его словам, в будущем количество стран, в которых можно вакцинироваться при помощи российских туроператоров, только вырастет.

— Список стран будет постоянно расширяться, так как количество производимых вакцин и их доступность увеличиваются. Здесь важно, чтобы страна прививала иностранцев, пока не все еще это делают. Россия тоже будет развивать вакцинный туризм, — заключил собеседник «ВМ».