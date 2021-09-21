Где отдохнуть в бархатный сезон: самые доступные страны

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Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Словакией и Кенией. Из этого списка россиянам стоит приглядеться только к африканской стране. Такой совет в разговоре с «Вечерней Москвой» дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По-прежнему, по его словам, самым доступным направлением для наших туристов остается Турция.

— По этому направлению у нас нет серьезных ковидных ограничений. Ежедневно осуществляется максимальное количество рейсов, в том числе чартерных. В то время как в большинство других курортных стран из Москвы мы летаем регулярными рейсами, — отметил он.

Благодаря снижению туристического потока цены на отдых в бархатный сезон падают, заметил собеседник «ВМ».

— Много горящих туров с апартаментами, где действует система «все включено». Их стоимость не превышает 50 тысяч рублей на двоих. В разных туристических зонах стоимость, конечно же, будет отличаться, — уточнил Горин.

Не менее доступным для российских граждан является Египет, заметил спикер. Эта республика заслуженно занимает вторую позицию в рейтинге популярности у наших путешественников.

— В весеннее-летний сезон туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх стартовали от 130 тысяч рублей. Сейчас путешествие для двоих и размещение в отеле аll inclusive обойдется в 80 тысяч рублей за неделю, — сказал эксперт.

Еще одно направление, на которое обратил внимание Горин, — Объединенные Арабские Эмираты.

— Стоимость отдыха по турам в эту страну тоже снизилась, но нужно уточнять отдельно, — сказал представитель АТОР.

Эксперт при этом призвал не спешить радоваться возобновлению рейсов в Ирак, Испанию, Кению и Словакию.

— Это еще не значит, что страны открыты для туризма. Из данного списка, пожалуй, только Кению можно посещать с целью отдыха. Кстати, у граждан это направление вызывает интерес, — поделился Горин.

Доступны также, по его словам, Мексика, Доминикана, Куба и Венесуэла, а также премиальные направления — Сейшельские острова и Мальдивы.

Горин напомнил, что в каждой стране действуют свои ковидные требования. Прежде чем купить билет или турпакет, нужно обязательно с ними ознакомиться, заключил он.