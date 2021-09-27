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Психолингвист пояснила, можно ли определить преступника по тексту

Ирина Игнатенко

Общество
Психолингвист пояснила, можно ли определить преступника по тексту
Фото: pixabay.com/ru

Член международной ассоциации психолингвистов Татьяна Базжина рассказала, возможно ли определить потенциального преступника по тексту. По ее словам, текст может сказать о человеке очень многое.

— По текстам устанавливаются мировоззрение человека, его оценки, его мировосприятие, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Тем не менее эксперт отметила, что не стоит делать выводы о человеке по единственному тексту. Кроме того, есть сложности в оценке текстов, написанных подростками, так как в них они часто пытаются обратить на себя внимание или вызвать на диалог. Многие намеренно создают провокационные тексты, но далеко не все подростки готовы воплотить их в реальность. Поэтому сложно только на основании текста сказать, если ли у человека отклонения в психике.

Также Базжина отметила, что у многих подростков в настоящее время имеется склонность к сочинительству.

До этого психотерапевт рассказал, почему подростки часто выбирают яркую одежду. По его словам, они зачастую хотят привлечь к себе внимание, выделиться среди остальных.

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