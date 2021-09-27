Начало золотой осени в столице прогнозируется на этой неделе

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Золотая осень в Москве ожидается уже на этой неделе. Об этом рассказала синоптик Татьяна Антонова.

— Во вторник на территории от Ярославля до Белгорода будет 10–12 градусов. Дожди покинут и берега Волги. В Казани и Самаре пока 8–9 градусов. На юге осадки небольшие, в основном в горах. В Краснодаре и Сочи — 16–18, — поделилась Антонова в эфире телеканала «Россия 24».

В понедельник в столице ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +10 градусов. К выходным может потеплеть до +14.

28 сентября специалисты прогнозируют в столице завершение продолжительных дождей. Дожди прекратятся на долгое время, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус «старого» бабьего лета, которое обычно приходит в Европу на стыке сентября и октября, — написал в своем Instagram Евгений Тишковец.

26 сентября москвичей предупреждали о заморозках в середине наступившей недели. Самая холодная ночь ожидалась 29 сентября, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке.