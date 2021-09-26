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Первые заморозки ожидаются в столице на следующей неделе

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Первые заморозки ожидаются в столице на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В первую половину следующей недели москвичей ожидает пасмурная прохладная погода с возможными заморозками в ночь на среду. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник погода будет пасмурной. Вероятны кратковременные осадки. Днем воздух прогреется до отметки плюс 9–11 градусов, что немного ниже климатической нормы.

— Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже плюс 2–7, — приводит слова синоптика РИА Новости.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», напротив, сообщила, что в последнюю неделю сентября жителей столичного региона ожидает теплая погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму. По словам эксперта, в этот период не прогнозируется осадков, а в середине недели из-за облаков выглянет солнце.

Ранее жителям столицы пообещали приход бабьего лета в конце сентября.

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