Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Контракт на поставку газа в Венгрию подписал Газпром

Виктория Сикерина

В мире
Контракт на поставку газа в Венгрию подписал Газпром
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. Соответствующий документ в понедельник, 27 сентября, подписали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В рамках реализации контракта венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении 15 лет. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

В законную силу договор вступит 1 октября 2021 года. При этом в соглашении предусмотрено возможное изменение условий через 10 лет.

РИА Новости добавило, что в 2020 году Венгрия приобрела у России почти девять миллиардов кубометров газа.

В воскресенье, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром полностью выполняет обязательства относительно поставок газа в Европу и готов увеличить объем экспорта. Он подчеркнул, что компания в настоящее время уже выбрала «все дополнительные заявки».

Читайте также:
Газпромгазовый контрактВенгрия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте