Контракт на поставку газа в Венгрию подписал Газпром

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. Соответствующий документ в понедельник, 27 сентября, подписали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В рамках реализации контракта венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении 15 лет. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

В законную силу договор вступит 1 октября 2021 года. При этом в соглашении предусмотрено возможное изменение условий через 10 лет.

РИА Новости добавило, что в 2020 году Венгрия приобрела у России почти девять миллиардов кубометров газа.

В воскресенье, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром полностью выполняет обязательства относительно поставок газа в Европу и готов увеличить объем экспорта. Он подчеркнул, что компания в настоящее время уже выбрала «все дополнительные заявки».