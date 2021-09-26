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Песков заявил, что Газпром полностью выполняет обязательства по поставкам газа в Европу

Анастасия Колоскова

Политика
Песков заявил, что Газпром полностью выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Газпром полностью выполняет обязательства относительно поставок газа в Европу и готов увеличить объем экспорта. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

— Можно ли взять газ больше у Газпрома и закачать [в Европу]? Можно. Газпром готов, — отметил представитель Кремля в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, компания в настоящее время уже выбрала «все дополнительные заявки».

— Выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли Газпром дальше заключать контракты? Газпром заинтересован в этом, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков назвал «пропагандой со знаком минус» «окрики» Соединенных Штатов Америки об увеличении Газпромом прокачки газа через Украину, отметив, что главными партнерами России являются потребители газа в Европе.

— И Газпром при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность, — заключил Песков.

24 сентября британский журналист Бруно Уотерфилд заявил, что Евросоюз (ЕС) обладает секретным планом по «газовой войне» с Россией. По его словам, Мадрид предложил Евросоюзу объединить покупательную способность и закупить стратегические запасы газа единым блоком. Идею, которая поможет противостоять якобы усилиям России «по ограничению поставок и повышению стоимости» топлива, уже обсуждают министры энергетики европейских стран.

22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выполняет все обязательства перед потребителями газа в Европе. По его словам, увеличить транзит газа до его контрактации невозможно.

При этом Россия подходит к историческому максимуму по поставкам газа в ЕС. Песков добавил, что для увеличения поставок газа после 2024 года через Украину нужно повышать объемы газа, которые закупает ЕС.

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