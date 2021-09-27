Экономист предрек укрепление рубля из-за повышения цен на нефть

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Повышение цен на нефть марки Brent впервые с 2018 года означает, что на отечественном нефтяном рынке происходят колебания, которые позволят России расширить свои услуги по экспорту черного золота и пополнить свой бюджет, в результате чего укрепится и национальная валюта. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

По его словам, был период, когда России приходилось искусственно сдерживать поставки нефти на мировой рынок, так как такие условия диктовали страны — члены ОПЕК, «теперь надобности в таких уступках больше нет».

— Видимо, сейчас механизмы работы ОПЕК изменились, улучшились, и произошла консолидация усилий нефтяных экспортеров, что позволило создать стабильную ситуацию в нефтяной отрасли. Это может привести к дальнейшему росту цен на продукт, что станет двойным, так сказать, уловом для нас, — рассказал Холод.

В то же время эксперт отметил, что стоимость на нефтепродукты выросла по причине того, что нефть покупают, и рынок смог реабилитироваться даже после «коронакризиса».

— На нашу экономику данный процесс влияет очень простым способом. С учетом того, сколько нашей нефти задействовано во внешнеторговом обороте, это так или иначе ведет к укреплению рубля. Даже после прошлого обвала цен на черное золото рубль колебался в пределах 72–74 рублей за доллар, но все это время наблюдался медленный, но верный рост нефтяных цен с последующим усилением курса родной валюты. При этом я не могу сказать, что для экономики крепкий рубль — это однозначно хорошо. С одной стороны — экономика растет, нефтяники получают свои деньги, бюджет заполняется дополнительным доходом. Но с другой стороны — укрепление валюты негативно сказывается на экспорте ориентированных отраслей, поскольку для потребителя растет стоимость нефтепродукта, — уточнил экономист.

Собеседник «ВМ» отметил, что для некоторых экспортеров нефти куда важнее сохранить конкурентоспособность, чем высокую стоимость национальной валюты.

— Это прекрасно прослеживается на примере Китая, который готов искусственно сдерживать рост юаня, лишь бы продавать свою нефть в национальной валюте своим потребителям, — заметил Холод.

Такой шаг позволяет Поднебесной, по словам экономиста, вытеснить США с позиции крупнейшего импортера нефти на планете, совершая финансовые процессы не в долларах, а в своей валюте. По словам собеседника «ВМ», Россия, выбрав такой путь развития, сможет также стать центральным игроком на мировой арене в спросе на нефть и получит возможность сохранить стабильный курс рубля.