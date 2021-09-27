Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист предрек укрепление рубля из-за повышения цен на нефть

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Экономист предрек укрепление рубля из-за повышения цен на нефть
Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Повышение цен на нефть марки Brent впервые с 2018 года означает, что на отечественном нефтяном рынке происходят колебания, которые позволят России расширить свои услуги по экспорту черного золота и пополнить свой бюджет, в результате чего укрепится и национальная валюта. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

По его словам, был период, когда России приходилось искусственно сдерживать поставки нефти на мировой рынок, так как такие условия диктовали страны — члены ОПЕК, «теперь надобности в таких уступках больше нет».

— Видимо, сейчас механизмы работы ОПЕК изменились, улучшились, и произошла консолидация усилий нефтяных экспортеров, что позволило создать стабильную ситуацию в нефтяной отрасли. Это может привести к дальнейшему росту цен на продукт, что станет двойным, так сказать, уловом для нас, — рассказал Холод.

В то же время эксперт отметил, что стоимость на нефтепродукты выросла по причине того, что нефть покупают, и рынок смог реабилитироваться даже после «коронакризиса».

— На нашу экономику данный процесс влияет очень простым способом. С учетом того, сколько нашей нефти задействовано во внешнеторговом обороте, это так или иначе ведет к укреплению рубля. Даже после прошлого обвала цен на черное золото рубль колебался в пределах 72–74 рублей за доллар, но все это время наблюдался медленный, но верный рост нефтяных цен с последующим усилением курса родной валюты. При этом я не могу сказать, что для экономики крепкий рубль — это однозначно хорошо. С одной стороны — экономика растет, нефтяники получают свои деньги, бюджет заполняется дополнительным доходом. Но с другой стороны — укрепление валюты негативно сказывается на экспорте ориентированных отраслей, поскольку для потребителя растет стоимость нефтепродукта, — уточнил экономист.

Собеседник «ВМ» отметил, что для некоторых экспортеров нефти куда важнее сохранить конкурентоспособность, чем высокую стоимость национальной валюты.

— Это прекрасно прослеживается на примере Китая, который готов искусственно сдерживать рост юаня, лишь бы продавать свою нефть в национальной валюте своим потребителям, — заметил Холод.

Такой шаг позволяет Поднебесной, по словам экономиста, вытеснить США с позиции крупнейшего импортера нефти на планете, совершая финансовые процессы не в долларах, а в своей валюте. По словам собеседника «ВМ», Россия, выбрав такой путь развития, сможет также стать центральным игроком на мировой арене в спросе на нефть и получит возможность сохранить стабильный курс рубля.

Читайте также:
рубльНефтьЭкономика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте