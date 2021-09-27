Россиянин погиб в Испании, пытаясь спасти тонущую в море подругу

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Гражданин России погиб, спасая подругу, которая упала в море около испанского города Торревьеха. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте.

Местные экстренные службы со ссылкой на слова гражданки РФ рассказали, что два человека упали в море. Ими оказались муж и подруга заявительницы.

По ее словам, после падения девушка начала тонуть.

— Муж бросился в воду, пытаясь безуспешно спасти ее, — отметила россиянка.

Однако вытащить девушку из воды не удалось. В результате ее тело обнаружили спасатели спустя пять часов на пляже Лос-Локос. Через сутки сотрудники экстренных служб нашли тело мужчины.

Отмечается, что девушка была гражданкой Финляндии.

Гражданская гвардия Аликанте заключила, что причиной инцидента стал несчастный случай, передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что вулкан на испанском острове Пальма прекратил извергать лаву и выбрасывать дым с пеплом. Над данной местностью поднялось облако пепла, из-за чего канарские авиакомпании временно приостановили полеты на остров.