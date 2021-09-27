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Театр «Практика» и Мастерская Брусникина представят премьеру в Музее Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Практика» и Мастерская Брусникина представят премьеру в Музее Москвы
Фото: пресс-служба театра «Практика»

Театр «Практика» и Мастерская Брусникина 9 и 10 октября представят в обновленном зале-трансформере Музея Москвы премьеру по экспериментальной антивоенной пьесе британского драматурга Марка Равенхилла — Shoot / Get treasure / Repeat.

Цикл пьес Марка Равенхилла исследует вопросы хрупкости гуманистических ценностей перед лицом силы и оружия. Зрители увидят современный эпос о войне, любви, свободе, страхе и сострадании.

Shoot / Get treasure / Repeat — вторая работа в «Практике» режиссера Алексея Мартынова, артиста Мастерской и ученика Дмитрия Брусникина. Из всего цикла он выбрал шесть микропьес и превратил их в постановку, которую и представят гостям музея.

Shoot / Get Treasure / Repeat — это не просто слова (Стреляй / Забирай приз / Повторяй), это геймерские термины, слоганы компьютерного игрока, отражение в массовой культуре основ европейского сознания с его культом героев, завоеваний, подвига. Каждую пьесу Равенхилл называет именем хрестоматийного классического произведения: «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мать», «Смерть богов», «Потерянный рай».

Спектакль стремится к синтезу жанров: за разработку визуального оформления отвечает Валерий Чтак, а вокально-акустическую партитуру создаст композитор и саунд-дизайнер Дима Аникин.

В проекте заняты 16 артистов Мастерской Брусникина.

Премьера пройдет в рамках фестиваля «Территория», сообщает пресс-служба театра.

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