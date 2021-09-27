Национальную премию интернет-контента учредили в России

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Национальную премию интернет-контента утвердили в России. Цель мероприятия — замотивировать производителей социально значимого продукта и настроить их на позитивные изменения в социуме. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.

В ведомстве отметили, что в последние годы общество требует от блогеров создавать социально важный контент.

— Люди устали от негатива, ищут позитивные эмоции и возможности для самореализации. При этом у производителей контента нет мотивации создавать и продвигать социально значимый контент, который вдохновляет на позитивные социальные изменения, — написали на сайте фонда.

Также организаторы премии добавили, что такая мера поддержки даст «дополнительный импульс к производству этого продукта».

На сайте Президентского фонда культурных инициатив рассказали, что в рамках мероприятия будут представлены несколько категорий: качественное изменение жизни в России, стабильное развитие страны, уверенность в будущем, независимость от внешнего влияния и безопасность граждан или гармоничное развитие человека и общества.

В результате победители получат денежный приз в размере 44 миллионов рублей, заключили на сайте.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что Москва в 2021 году представлена в девяти номинациях туристической премии World Travel Awards. В настоящий момент премия уже запустила международный этап голосования.