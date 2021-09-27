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Москва представлена в девяти номинациях премии World Travel Awards

Анастасия Волоснова

Город
Москва представлена в девяти номинациях премии World Travel Awards
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва в 2021 году представлена в девяти номинациях туристической премии World Travel Awards. На данный момент она уже запустила международный этап голосования.

Так, Москва прошла в такие номинации, как «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшая государственная городская туристская организация».

Кроме того, судьи смогут проголосовать за российскую столицу в номинациях: «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия 2021», «Лучшее направление в части качества городской жизни», «Лучшее направление для спортивного туризма», «Лучшее культурное направление. Город» и «Лучшее направление фестивального и событийного туризма».

Финал премии планируют организовать в столице России в конце текущего года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мобильное приложение «Дневник МЭШ» проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Столичная разработка стала финалистом в категории «Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение». Ракова напомнила, что сервис в настоящее время использует более миллиона человек.

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