Приложение «МЭШ» прошло в финал премии GESS Eduсation Awards

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мобильное приложение «Дневник «МЭШ» проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичная разработка стала финалистом в категории «Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение». Ракова напомнила, что сервис в настоящее время использует более миллиона человек.

— Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра. А благодаря интеграции приложения с сервисом «Москвенок» родители школьников и дошколят могут контролировать посещаемость ребенка, узнавать состав блюд в меню детей и многое другое, — добавила Анастасия Ракова.

Проект заработал в московских школах с 2016 года. У пользователей есть доступ к большому числу образовательных материалов, которые могут наполнять сами учителя. При этом за месяц приложением воспользовались свыше 850 тысяч пользователей.

— Внедрение современных ИТ-решений в традиционном образовании помогает повышать доступность обучения и делать образовательный процесс более удобным и увлекательным, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он пояснил, что приложение позволяет в любое время проверить оценки или домашнее задание, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также в МЭШ появился новый сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них свои разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями.