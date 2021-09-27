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ВДНХ расскажет о героях прошлого и трендах будущего

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ расскажет о героях прошлого и трендах будущего
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главная выставка страны 30 сентября и 2 октября приглашает москвичей и гостей столицы на образовательные мероприятия проекта «Знание. ВДНХ», которые пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница».

В четверг, 30 сентября, участникам проекта покажут документальный фильм «Полярный адмирал». Лента создана в рамках проекта «Неизвестные герои Севера».

Гости услышат рассказ о человеке, который внес большой вклад в освоение Арктики и Северного морского пути — инженер-контр-адмирале Василии Бурханове. Под его руководством проходили высокоширотные воздушные экспедиции «Север-6» и «Север-7», направленные на защиту страны. Фильм создан на основе материалов личного архива.

Лекция «Технологические тренды как признак развития будущего» пройдет в субботу, 2 октября. Технологии проникают во все аспекты нашего существования: в экономику, политику, здравоохранение.

Участники мероприятия познакомятся с актуальными трендами, примерами их использования для создания и развития стартапов, полезными источниками, которыми можно пользоваться самостоятельно.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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