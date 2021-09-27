Название должности мэра Москвы в случае принятия закона о регвласти останется прежним

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мэры Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сохранят названия своих должностей в случае принятия нового закона о региональной власти, сообщает ТАСС.

27 сентября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому во всех регионах России высшее должностное лицо должно называться главой субъекта РФ, а высший исполнительный орган — правительством субъекта Российской Федерации.

— Есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование, — заявил один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также законопроект устанавливает, что у должности высшего должностного лица региона может быть дополнительное наименование. Оно может быть связано с историей или традициями данной территории. Несмотря на это, оно не может содержать слова «президент».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России должна быть только одна должность президента.