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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко продолжит работать в здравоохранении Москвы

Виктория Сикерина

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко продолжит работать в здравоохранении Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Об этом он написал в понедельник, 27 сентября, в персональном Telegram-канале.

Главный врач отметил, что данный вопрос обсуждался в ходе встречи в электронном формате с президентом Владимиром Путиным.

— За два с половиной месяца работы нам удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в нашей стране... Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, — заявил Денис Проценко.

Однако вместе с этой работой он будет проводить консилиумы с российскими медиками и контролировать ход реализации программы партии «Единая Россия», в пятерку федерального списка которой он вошел.

Главврач подчеркнул, что в настоящий момент диалог со специалистами стал более качественным из-за того, что Денис Проценко знает насущные проблемы в системе здравоохранения.

— По предложению Владимира Владимировича Путина в партии «Единая Россия» возглавлю комиссию по здравоохранению. Это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге, — заключил Денис Проценко.

Также в понедельник, 27 сентября, Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка партии «Единая Россия» возглавят профильные комиссии в своей партийной работе.

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