Автоэксперт пояснил, почему электрокары не пользуются популярностью у россиян

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, почему электрокары не пользуются популярностью на российском рынке. По его словам, можно выделить две ключевые причины. Первая — техническая.

— Нужна батарейка, способная конкурировать с топливным баком. Нет батарейки, которая не садится на морозе, не теряет емкость. Ее просто не существует, — пояснил он в комментарии Nation News.

Вячеслав Субботин подчеркнул, что использование электромобилей в странах, где температура опускается ниже 20 градусов по Цельсию, невозможно.

Вторая причина, по мнению эксперта, — малое количество частных домов в российских городах. Люди, использующие электрокары, должны жить в частных домах, чтобы было место, где они будут заряжать машину. Для зарядки требуется продолжительное время, поэтому для этих целей должно быть организовано специальное пространство.

Ранее стало известно, что банки начали выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей. Клиенты банков могут получить средства под три процента годовых.