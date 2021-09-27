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«Дети вообще не умеют говорить»: эксперты высказались о необходимости изменений в ЕГЭ

Анна Михалюк

Общество
«Дети вообще не умеют говорить»: эксперты высказались о необходимости изменений в ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С наступлением учебного года традиционно остро встает вопрос о подготовке и сдаче экзаменов в формате ЕГЭ, о его актуальности и необходимости. Каждый год мнения учителей разнятся: кто-то считает такую форму удачной, а кто-то предлагает видоизменить экзамен или вовсе его отменить.

Мария Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке общественной палаты Москвы, Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, и Людмила Дудова, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. Герцена, в эфире «Вечерней Москвы» рассказали о том, нужно ли менять форму проведения аттестации.

Подробности в видеоматериале «ВМ»:

ЕГЭ остается

— С одной стороны, вузы резко поднимают проходной балл, а при этом система качества образования очень сильно падает. Там, где есть математика, химия, другие технические предметы, ЕГЭ может быть. Но в гуманитарных предметах ЕГЭ резко снизило коммуникацию между детьми и снизило понимание, какие процессы в обществе происходят и как на них нужно отвечать. ЕГЭ — было и есть натаскивание, его мы не сможем отменить. Нужно найти дифференцированный подход, и в этом должна помочь высшая школа, — считает Мария Лазутова. — Значительная часть детей поступает в вузы, но в последние годы тенденция меняется. Мало кто знает, что наши 100-балльники отчисляются ежегодно с первого курса. Все, что касается гуманитарных наук, нужно резко менять или даже отменять. Наши дети вообще не умеют говорить.

Ирина Волынец считает, что идея и содержание должны превалировать над формой. При этом сейчас, даже если ребенок знает правильный ответ, но неправильно заполнил бланки, не получит заветные баллы.

— Нам нужна какая-то форма, какой-то единый формат сдачи экзаменов, но с другой стороны, мы понимаем, что эти баллы достаются не за знания, а потому, что дети специально готовятся к сдаче ЕГЭ. Если мы не можем избавиться от ЕГЭ, его нужно приводить в надлежащий вид, чтобы содержание было первично, а не форма, — говорит эксперт.

Людмила Дурова отмечает, что школа должна помогать в профориентации ребенка: должны поддерживаться инициативы профильного школьного образования — это даст ребенку больше шансов поступить в университет и продолжить в нем успешное обучение, тогда как сейчас разрыв между средней школой и высшей сильно заметен.

Ранее Рособрнадзор спрогнозировал последствия полного отказа от ЕГЭ.

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