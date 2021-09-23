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Рособрнадзор спрогнозировал последствия полного отказа от ЕГЭ

Иван Юминов

Общество
Рособрнадзор спрогнозировал последствия полного отказа от ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в четверг, 23 сентября.

— Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению, — говорится в сообщении.

Экзамен, как уточнили в Рособрнадзоре, подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в университеты, отмечает РИА Новости.

28 августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не будет революционно менять ЕГЭ, однако в течение ближайших трех лет нововведения будут вводиться в систему сдачи всех предметов. По его словам, в ближайший год в системе ЕГЭ появятся изменения по всем школьным предметам, за исключением информатики.

Музаев добавил, что все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Это вызвано необходимостью не вызвать стресс родителей, учителей и учеников, уточнил министр.

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