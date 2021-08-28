Рособрнадзор внесет изменения в систему ЕГЭ почти по всем предметам

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Рособрнадзор не будет революционно менять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако в течение ближайших трех лет нововведения будут вводиться в систему сдачи всех предметов. Об этом в субботу, 28 августа, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

По его словам, в ближайший год в системе ЕГЭ появятся измененияпо всем школьным предметам, за исключением информатики.

— Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем. При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно, — цитирует Музаева ТАСС.

До этого министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ужесточение требований к школьным олимпиадам не предполагает искусственного создания препятствий для учеников.

При этом сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ проанализирует Единый государственный экзамен на предмет увеличения числа стобалльников. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Основанием для проведения проверки станут результаты приемной кампании 2021 года.