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Минобрнауки планирует ужесточить требования к школьным олимпиадам

Виктория Сикерина

Политика
Минобрнауки планирует ужесточить требования к школьным олимпиадам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Министерство науки и высшего образования РФ проанализирует Единый государственный экзамен на предмет увеличения числа стобалльников. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Основанием для проведения проверки станут результаты приемной кампании 2021 года.

Также в ведомстве планируют ужесточить требования к школьным олимпиадам.

— Мне кажется, требования к проведению олимпиад нужно пересмотреть и серьезно их ужесточить, — заявил глава министерства.

Помимо этого, он добавил, что с коллегами из Министерства просвещения и Рособрнадзора они проанализируют ЕГЭ. Предметом проверки станет увеличение числа стобалльников по конкретным школьным предметам, сообщает РБК со ссылкой на слова Валерия Фалькова.

В среду, 25 августа, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила президенту РФ Владимиру Путину дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. По ее словам, «такие непростые экзамены» стоит ученикам сдавать в своих школах.

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