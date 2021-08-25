Кузнецова предложила разрешить ученикам сдавать ЕГЭ в своих школах

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила президенту РФ Владимиру Путину дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. С соответствующей идеей она выступила в среду, 25 августа, на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

— В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, можно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ, — отметила Кузнецова.

Она добавила, что в целом «такие непростые экзамены» стоит ученикам сдавать в своих школах, пишет ТАСС.

25 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что День знаний, 1 сентября, пройдет в российских школах очно. В этот же день Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.