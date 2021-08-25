Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Министр просвещения заявил, что День знаний в российских школах пройдет очно

Анастасия Волоснова

Общество
Министр просвещения заявил, что День знаний в российских школах пройдет очно
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

День знаний, 1 сентября, пройдет в российских школах очно. Об этом в среду, 25 августа, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.

— Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно, — отметил Кравцов.

По его словам, российские школы на данный момент готовы к приему всех 17 миллионов учеников. Министр добавил, что в стране были вдвое ускорены темпы капитального ремонта образовательных учреждений, пишет РИА Новости.

25 августа президент России Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.

Читайте также:
День знанийшколаОбразование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте