Министр просвещения заявил, что День знаний в российских школах пройдет очно

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День знаний, 1 сентября, пройдет в российских школах очно. Об этом в среду, 25 августа, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.

— Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно, — отметил Кравцов.

По его словам, российские школы на данный момент готовы к приему всех 17 миллионов учеников. Министр добавил, что в стране были вдвое ускорены темпы капитального ремонта образовательных учреждений, пишет РИА Новости.

25 августа президент России Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.