В Минобрнауки прокомментировали ужесточение требований к школьным олимпиадам

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Ужесточение требований к школьным олимпиадам не предполагает искусственного создания препятствий для учеников. Об этом в субботу, 28 августа, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Ужесточение в данном случае не обозначает создания искусственных препон. Я в данном случае говорил, что все олимпиады... должны быть одинаково прозрачными и объективными, — пояснил он.

Министр также отметил, что количество таких образовательных состязаний с каждым годов все увеличивается, что не может не радовать. Он отметил, что олимпиады созданы для того, чтобы те школьники, которые не хотят «проходить через прокрустово ложе ЕГЭ», могли с достойной стороны показать себя, передает РИА Новости.

Министерство науки и высшего образования РФ проанализирует Единый государственный экзамен на предмет увеличения числа стобалльников. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Основанием для проведения проверки станут результаты приемной кампании 2021 года.

Также ведомство заявило, что оно планирует ужесточить требования к школьным олимпиадам.