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Анна Кузнецова согласилась возглавить в Госдуме комиссию по защите семьи и детей

Виктория Сикерина

Общество
Анна Кузнецова согласилась возглавить в Госдуме комиссию по защите семьи и детей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Омбудсмен Анна Кузнецова приняла предложение президента России Владимира Путина защищать интересы семьи и детей в Государственной думе РФ. Об этом она сообщила в понедельник, 27 сентября.

Отмечается, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вошла в пятерку федерального списка фракции «Единая Россия». После Владимир Путин объявил, что она будет занимать пост главы комиссии по защите материнства, детства и семьи и координировать такую сферу в Госдуме.

По словам Анны Кузнецовой, предложение лидера государства назначить всех лидеров перечня партии главами профильных комиссий является правильным, эффективным и логичным.

— Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства — для меня это также большая и важная задача, — цитирует РИА Новости слова Анны Кузнецовой.

Ранее стало известно, что главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Он также вошел в пятерку партии «Единая Россия».

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