Выставка-ярмарка «Жар-птица» пройдет в Экспоцентре

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Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» и «Центр художественных промыслов» с 29 сентября по 3 октября приглашают москвичей и гостей столицы на выставку-ярмарку «Жар-птица. Осень 2021».

Форум представляет богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел — традиционные, современные и самобытные авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров, гастрономические изыски.

Гости выставки смогут принять участие в мастер-классах, где секреты профессионального мастерства раскроют художники промыслов различных ремесел: гончарства, резьбы по кости, камню и дереву, росписи по дереву, ткани и металлу, лепки игрушки, кружевоплетению.

На специализированную детскую площадку с мастер-классами по различным видам народного искусства приглашаются самые юные гости выставки.

В программе также культурные мероприятия, включающие выступления фольклорных коллективов.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте выставки.

Дом культуры «Берендей» 29 сентября зовет взрослых и детей на концерт фестиваля «Инклюзивная Москва», участники которого — талантливые ребята с инвалидностью. Зрителям предстоит оценить инклюзивные номера в четырех номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное исполнение и художественное чтение.