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Европейскую организацию по наблюдениями за выборами признали нежелательной в Генпрокуратуре

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Европейскую организацию по наблюдениями за выборами признали нежелательной в Генпрокуратуре
Фото: Вечерняя Москва

Деятельность «Европейской сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO) в России признали нежелательной в Генеральной прокуратуре РФ. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В учреждении отметили, что к такому выводу специалисты пришли после изучения необходимых материалов.

— В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO)», — написали в Генпрокуратуре.

Ведомство подчеркнуло, что работа данной организации угрожает Конституции и безопасности России.

В настоящий момент документы направили в Министерство юстиции РФ для включения ENEMO в список иностранных и международных неправительственных организаций, передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 27 сентября, Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка фракции «Единая Россия» возглавят профильные комиссии в своей партийной работе в результате выборов в Государственную думу восьмого созыва. Например, омбудсмен Анна Кузнецова приняла предложение лидера государства защищать интересы семьи и детей в Госдуме России.

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