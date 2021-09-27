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«Это обидная потеря»: актер Мартиросян прокомментировал уход Ширвиндта из Театра сатиры

Ирина Игнатенко

Общество
«Это обидная потеря»: актер Мартиросян прокомментировал уход Ширвиндта из Театра сатиры
Кадр видео ТВЦ

Заслуженный артист Российской Федерации, актер Георгий Мартиросян прокомментировал сообщение об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры.

— Я считаю, что для Театра сатиры это обидная потеря. Все-таки у него уже, наверное, возраст, который ему подсказывает, что продолжать тяжело, — отметил он в комментарии ФАН.

Актер предположил, что у Ширвиндта наступил критический момент и он решил уступить место молодым. По словам Мартиросяна, сатира остается востребованным жанром, интерес к ней не снижается. Поэтому в ближайшее время появятся талантливые люди, желающие возглавить театр.

Георгий Мартиросян также поделился своим личным отношением к Александру Ширвиндту. Он отметил, что Александр Анатольевич талантлив во всем и все его начинания пользовались успехом у зрителей.

27 сентября режиссер Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Театра сатиры. При этом он отметил, что готов продолжать сотрудничество с театром в качестве актера.

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