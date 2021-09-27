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Афганистан отказался от участия в Генассамблее ООН

Дарья Чентаева

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Афганистан отказался от участия в Генассамблее ООН
Фото: president.gov.ua

Афганистан отказался от выступления на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.

— Офис председателя Генассамблеи был проинформирован о том, что страна-член отказалась от участия в общих прениях, — сообщила Грейли, передает РИА Новости.

Перед этим Афганистан пропал из списка выступающих в последний день недели высокого уровня сессии в главном внешнеполитическом мероприятии года.

Планировалось, что на Генассамблее ООН выступит глава страны. Но в связи с приходом к власти в Кабуле талибов* его заменили на главу «делегации», что означало выступление постоянного представителя при ООН. Оно должно было состояться в понедельник.

На прошлой неделе заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак рассказал, что талибы* отправили в ООН письмо, в котором сообщили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы* заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН — Мохаммад Сухайль Шахин.

Предполагается, что разбираться с тем, кто будет представителем Афганистана в ООН, — Исакзай или спикер от талибов*, — будет комитет ООН по проверке полномочий.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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