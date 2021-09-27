«Яндекс.Браузер» по умолчанию установят на все гаджеты в России с 2022 года
Поисковую систему «Яндеса» установят по умолчанию на все гаджеты в России с 1 января 2022 года. Такое распоряжение в понедельник, 27 сентября, опубликовали на портале правовой информации «Яндекса».
— Утвердить поисковую систему «Яндекс», используемую без дополнительных настроек (по умолчанию), — написали в документе.
Закон от 1 апреля 2021 года требует предустанавливать софт на все гаджеты в России. Однако с 1 июля на всех смартфонах, компьютерах и прочих устройствах должен устанавливаться отечественный поисковик.
— Пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, который предлагает изготовитель устройства. По результатам конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию в 2022 году правительством также утвержден поисковик «Яндекс», — рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Также в ведомстве добавили, что предустановка программного обеспечения направлена на развитие российских технологий и на замещение импортных товаров, передает РИА Новости.
В понедельник, 27 сентября, стало известно, что оператор сотовой связи Tele2 запустит новый способ пополнения счета — через «Yandex Pay». Сервис позволит клиентам сделать это быстро и без комиссии.