«Яндекс.Браузер» по умолчанию установят на все гаджеты в России с 2022 года

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Поисковую систему «Яндеса» установят по умолчанию на все гаджеты в России с 1 января 2022 года. Такое распоряжение в понедельник, 27 сентября, опубликовали на портале правовой информации «Яндекса».

— Утвердить поисковую систему «Яндекс», используемую без дополнительных настроек (по умолчанию), — написали в документе.

Закон от 1 апреля 2021 года требует предустанавливать софт на все гаджеты в России. Однако с 1 июля на всех смартфонах, компьютерах и прочих устройствах должен устанавливаться отечественный поисковик.

— Пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, который предлагает изготовитель устройства. По результатам конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию в 2022 году правительством также утвержден поисковик «Яндекс», — рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Также в ведомстве добавили, что предустановка программного обеспечения направлена на развитие российских технологий и на замещение импортных товаров, передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что оператор сотовой связи Tele2 запустит новый способ пополнения счета — через «Yandex Pay». Сервис позволит клиентам сделать это быстро и без комиссии.