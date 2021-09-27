Мосгорсуд оставил Виктора Батурина под стражей

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Апелляционный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции, согласно которому бизнесмен Виктор Батурин будет находиться под стражей до 1 декабря 2021 года. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателя и оставил без изменения постановление Басманного районного суда Москвы от 26 августа о продлении ареста Батурина до 1 декабря.

Российского бизнесмена Виктора Батурина задержали 1 июля. Известно, что брата жены Юрия Лужкова Елены Батуриной подозревают в покушении на мошенничество.

В настоящее время предприниматель находится в СИЗО. В августе он уже подавал апелляцию по поводу избранной меры пресечения, однако Мосгорсуд оставил ее без изменений.