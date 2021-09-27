Более 7 миллионов доз второй вакцины «Спутник V» получили партнеры из других стран

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За последние две недели более семи миллионов доз второго компонента отечественной вакцины против COVID-19 «Спутник V» получили иностранные партнеры более чем в 20 странах. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

В августе представители фонда заявили, что задержки второй вакцины «Спутник V» за рубеж временные и в сентябре выпуск вакцины будет увеличен в два раза.

— Более семи миллионов доз второго компонента «Спутника V» было доставлено нашим партнерам более чем в 20 стран во всему миру за последние две недели для борьбы с ковидом, — сообщается в материале, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Отмечается, что вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением в четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. Кроме того, «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобрений государственными регуляторами, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения «Спутника V» в систему ковид-сертификатов. До этого идею сертификации «Спутника V» выдвигал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках мероприятий стран «Группы двадцати».