Комиссия Мосгордумы поддержала установление Дня Московского народного ополчения

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В ходе заседания комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению было решено поддержать законопроект об установлении 11 октября в столице памятной даты — Дня Московского народного ополчения.

— В год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия Битвы за Москву фракцией партии «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва» внесен законопроект об установлении памятной даты города Москвы — Дня Московского народного ополчения (1941 года) — 11 октября. Эта дата выбрана неслучайно, ведь именно 11 октября была осуществлена попытка прорыва из Вяземского котла, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Председатель комиссии московского парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, в свою очередь пояснил, что комиссия рекомендовала городской думе принять законопроект в первом чтении, при отсутствии поправок в целом.

В материалах к законопроекту напоминается, что в июле 1941 года в Москве сформировали народное ополчение, в которое только за первые пять дней добровольно вступили 120 тысяч человек.

— В середине июля 1941 года на фронт ушли 12 дивизий народного ополчения Москвы, которые были сформированы из добровольцев-москвичей гражданских профессий и разных возрастов: рабочих, служащих, учащихся и преподавателей школ, высших учебных заведений, ученых, работников искусства, инженеров и работников наркоматов, — подчеркнули в документе.

Принятие закона позволит на городском уровне ежегодно чествовать подвиг ополченцев Москвы, пишет агентство городских новостей «Москва».

21 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому из столичного бюджета направят средства на реконструкцию памятников московским дивизиям народного ополчения в Калужской и Смоленской областях.